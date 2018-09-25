Роухани призвал США вернуться к переговорам в рамках ООН

ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани во вторник призвал США вернуться за стол переговоров в рамках резолюции СБ ООН и отменить введенные Вашингтоном антииранские санкции.
Резолюция СБ ООН 2231 утвердила Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана, из которого в 2018 году вышли США.
Также Роухани отметил, что возобновление переговоров невозможно на фоне санкций и угроз, введенных США против Ирана.
"Иран ясно говорит: никаких войн, угроз, никаких санкций, никакого притеснения, а действия в соответствии с (международным) правом, выполнение взятых на себя обязательств", — сказал президент.