Додон надеется снять импортные пошлины России на ряд товаров из Молдавии

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что направил России запрос на снятие импортных таможенных пошлин на несколько категорий продовольственных товаров из его страны.
"Я буду убеждать наших российских партнеров снять пошлины на несколько категорий товаров — это наша плодоовощная продукция, яблоки, наши консервы и наша винодельческая отрасль. Это основные товары, которые мы поставляем в Россию, на эти товары существуют пошлины, которые снижают конкурентоспособность наших товаров", — сказал Додон во вторник в эфире "Прямой линии" на одном из местных телеканалов.
Президент сказал, что он уже направил запрос российским коллегам о снятии таможенных пошлин, а о результате этого шага он узнает во время личной встречи. Он надеется, что вопрос решится в ближайшие несколько месяцев.