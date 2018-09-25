Додон надеется снять импортные пошлины России на ряд товаров из Молдавии

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что направил России запрос на снятие импортных таможенных пошлин на несколько категорий продовольственных товаров из его страны.

Молдавия будет добиваться отмены пошлин на экспорт продовольственной продукции в Россию в ближайшие месяцы.

"Я буду убеждать наших российских партнеров снять пошлины на несколько категорий товаров — это наша плодоовощная продукция, яблоки, наши консервы и наша винодельческая отрасль. Это основные товары, которые мы поставляем в Россию, на эти товары существуют пошлины, которые снижают конкурентоспособность наших товаров", — сказал Додон во вторник в эфире "Прямой линии" на одном из местных телеканалов.

Президент сказал, что он уже направил запрос российским коллегам о снятии таможенных пошлин, а о результате этого шага он узнает во время личной встречи. Он надеется, что вопрос решится в ближайшие несколько месяцев.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.