В Белоруссии на мебельной фабрике прогремел взрыв

МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел на предприятии по производству мебели "Могилевдрев" в Белоруссии, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.

"На предприятии "Могилевдрев" произошел взрыв в покрасочной камере, шесть человек пострадали", — сообщил Врублевский. По его словам, в результате взрыва погибших нет, пострадавшие доставлены в медучреждения. Другие подробности произошедшего выясняются.

ОАО "Могилевдрев" создано в 1957 году, является одним из ведущих предприятий в Белоруссии по выпуску экологически чистой мебели и столярных изделий из массива сосны и других пород древесины.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>