В Белоруссии на мебельной фабрике прогремел взрыв

МИНСК, 25 сен – РИА Новости. Взрыв прогремел на предприятии по производству мебели "Могилевдрев" в Белоруссии, шесть человек пострадали, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель Могилевского областного управления МЧС Вадим Врублевский.
ОАО "Могилевдрев" создано в 1957 году, является одним из ведущих предприятий в Белоруссии по выпуску экологически чистой мебели и столярных изделий из массива сосны и других пород древесины.
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