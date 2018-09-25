Слуцкий назвал выступление Трампа на ГА ООН поверхностным и эмоциональным

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН стоит расценивать как его борьбу за популярность накануне промежуточных выборов в конгресс, оно было поверхностно и эмоционально, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил на 73-й сессии Генассамблеи ООН и подверг жесткой критике сложившуюся систему мировой торговли, рынок нефти, а также традиционных противников Америки — Иран и Венесуэлу.

"Считаю, что здесь везде, абсолютно в каждом пассаже, просматривается предвыборная риторика. При этом не было изюминки, не было чего-то неожиданного. Выступление не стоит расценивать с точки зрения системы координат ООН, это исключительно система координат самого Трампа, его борьбы за популярность в стране особенно и в первую очередь накануне промежуточных выборов в конгресс. Эмоционально и очень поверхностно", — сказал Слуцкий журналистам.

По его мнению, речь президента США была в большей степени ориентирована на промежуточные выборы в конгресс, чем на решение каких-то стратегических задач. Он отметил, что выступление было выдержано в обычном эмоциональном ключе, прославляющем Америку и собственно себя самого. При этом весь посыл Трампа в основном был рассчитан на одноэтажную Америку, которая поддержала его на выборах президента в 2016 году.

"Восхваление США, критика Ирана, Вашингтон ставился во главу угла в решении всех мировых проблем, в том числе борьбе с терроризмом и межкорейском урегулировании, с приписыванием себе всех возможных успехов", — считает парламентарий.

При этом Слуцкий заметил, что Россия была упомянута один раз в контексте критики Германии за Нордстрим-2 и похвалы Польши за развитие проектов не связанных с РФ.

"При этом он не преминул заявить, что США стали самой крупной энергетической державой, которая готова поставлять ресурсы на мировые рынки. И все остальное в таком же духе провашингтонской пропаганды", — добавил депутат.