Слуцкий назвал выступление Трампа на ГА ООН поверхностным и эмоциональным

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН стоит расценивать как его борьбу за популярность накануне промежуточных выборов в конгресс, оно было поверхностно и эмоционально, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Считаю, что здесь везде, абсолютно в каждом пассаже, просматривается предвыборная риторика. При этом не было изюминки, не было чего-то неожиданного. Выступление не стоит расценивать с точки зрения системы координат ООН, это исключительно система координат самого Трампа, его борьбы за популярность в стране особенно и в первую очередь накануне промежуточных выборов в конгресс. Эмоционально и очень поверхностно", — сказал Слуцкий журналистам.
"Восхваление США, критика Ирана, Вашингтон ставился во главу угла в решении всех мировых проблем, в том числе борьбе с терроризмом и межкорейском урегулировании, с приписыванием себе всех возможных успехов", — считает парламентарий.
При этом Слуцкий заметил, что Россия была упомянута один раз в контексте критики Германии за Нордстрим-2 и похвалы Польши за развитие проектов не связанных с РФ.
"При этом он не преминул заявить, что США стали самой крупной энергетической державой, которая готова поставлять ресурсы на мировые рынки. И все остальное в таком же духе провашингтонской пропаганды", — добавил депутат.