Посол Венесуэлы в России прокомментировал новые санкции США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новые санкции США — это продолжение политики вмешательства и агрессии со стороны Вашингтона против правительства и народа Венесуэлы, заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.

Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая супругу президента Николаса Мадуро – Синтию Флорес, вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса и главу минобороны Падрино Лопеса. Кроме того, санкции введены в отношении трех компаний из Венесуэлы и самолета G200 с бортовым номером N488RC.

"Это продолжение политики вмешательства и агрессии со стороны правительства Соединённых Штатов Америки против нашего правительства и народа", — говорится в письменном заявлении посла, направленном РИА Новости.

"Ещё больше санкций со стороны правительства США против Боливарианской Республики Венесуэла вновь демонстрируют эту одностороннюю политику, которая нарушает международное право, прямо противоречит нашим правам на самоопределение и построению нашего собственного проекта политической и экономической независимости как нации", — подчеркнул дипломат.

Как отметил Тортоса, правительство президента Николаса Мадуро всегда выражало твердое намерение поддержания мира в Венесуэле конкретными действиями, призывало к диалогу представителей оппозиции и придерживалось однозначной позиции, которая выражается в уважении Конституции.

"Наше Правительство в очередной раз решительно осуждает подобные попытки издания законов, направленных против нашей страны, и стремление подорвать мир, демократию и Конституцию Боливарианской Республики Венесуэла", — резюмировал посол.