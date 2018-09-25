Посол Венесуэлы в России прокомментировал новые санкции США

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Новые санкции США — это продолжение политики вмешательства и агрессии со стороны Вашингтона против правительства и народа Венесуэлы, заявил посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.
"Это продолжение политики вмешательства и агрессии со стороны правительства Соединённых Штатов Америки против нашего правительства и народа", — говорится в письменном заявлении посла, направленном РИА Новости.
"Ещё больше санкций со стороны правительства США против Боливарианской Республики Венесуэла вновь демонстрируют эту одностороннюю политику, которая нарушает международное право, прямо противоречит нашим правам на самоопределение и построению нашего собственного проекта политической и экономической независимости как нации", — подчеркнул дипломат.
"Наше Правительство в очередной раз решительно осуждает подобные попытки издания законов, направленных против нашей страны, и стремление подорвать мир, демократию и Конституцию Боливарианской Республики Венесуэла", — резюмировал посол.