Трамп заявил, что власти Венесуэлы можно легко свергнуть военным путем

ВАШИНГТОН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что власти Венесуэлы можно легко свергнуть военным путем, сообщает пресс-служба Белого дома.

Во вторник журналисты спросили Трампа на полях генассамблеи ООН, угрожает ли режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро национальной безопасности США.

"Ну, это опасно для их безопасности. Это опасно для безопасности их людей. Это режим, который, честно говоря, очень быстро может быть свергнут военными, если военные решат это сделать. И вы видели, как военные разбежались, как только услышали, что над их головой взорвалась бомба. Военные убежали в укрытие. В этом нет ничего хорошего", — ответил Трамп, говоря о попытке покушения на Мадуро, в ходе которой дрон с бомбой взорвался вблизи военного парада.

После этого он обратился к стоявшему рядом главе аппарата Белого дома генерал-лейтенанту в отставке Джону Келли, который служил в морской пехоте США.

"Я не думаю, что морские пехотинцы (США) сбежали бы, как вы думаете, генерал Келли? Морпехи убегают, когда слышат взрыв бомбы?" — спросил президент.

"Они не знают, что такое убегать", — ответил Келли.

Во вторник Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая главу минобороны страны и супругу президента Николаса Мадуро — Флорес, вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса и главы минобороны страны Падрино Лопеса.

Кроме того, в ходе выступления на генассамблее ООН Трамп вновь подверг жесткой критике власти Венесуэлы и призвал все страны "бороться с социализмом".