Додон связал временную отставку с попыткой недопуска социалистов к выборам

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что приостановка его полномочий для утверждения двух министров, кандидатуры которых он не одобрил, является попыткой его конкурентов отстранить социалистов от участия в парламентских выборах.

В понедельник Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента, постановив, что спикер парламента или премьер могут вместо него назначить двух новых министров в правительство, контролируемое прозападной коалицией. Вместо президента указы о назначении новых министров во вторник подписал спикер парламента, временно исполняющий обязанности главы государства Андриан Канду. Додон заявил, что новые министры были назначены правительством с грубым нарушением конституционных норм, а это является опасным прецедентом.

"Я думаю, что это была провокация против президента и президентской партии социалистов. Если бы мы утвердили министров, то Додона обвинили бы в связи с демократами, если бы мы вывели народ на улицу, оппоненты использовали бы это против нас, они нашли бы повод отстранить социалистов от участия с парламентских выборах", — сказал Додон во время "Прямой линии" на местном телеканале. Додон был председателем Партии социалистов с 2011 до декабря 2016 года, когда был избран президентом Молдавии.

Он считает, что до парламентских выборов осталось немного времени — они назначены на 24 февраля 2019 года, не было смысла менять министров. "Мы не будем поддаваться прессингу и шантажу. Я предложил премьеру вместе сесть и пересмотреть кандидатов, потому что я не против сотрудничества между президентом, парламентом и правительством", — добавил Додон.

Ранее премьер Павел Филип предложил президенту кандидатуры двух новых министров. Додон выступил против этих кандидатур. Он объяснил, что Сильвия Раду, выдвинутая на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, не обладает необходимым образованием и опытом работы в этой области. В отношении Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства и регионального развития, у президента возникли "сомнения в неподкупности".

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Канду.

Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.