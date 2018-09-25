Помощник Макрона стал фигурантом нового расследования

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Прокуратура французского Пуатье открыла предварительное расследование в отношении бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля, который во время президентской кампании Эммануэля Макрона сфотографировался с пистолетом в одном из ресторанов города, сообщает радиостанция Franceinfo.

Инцидент произошел 28 апреля 2017 года – между двумя турами выборов президента Франции. На селфи, опубликованном сайтом Médiapart, видно, как Беналля в компании двух других секьюрити в шутку направляет пистолет в сторону сфотографировавшейся с ними девушки, предположительно, официантки заведения Les Archives. Отмечается, что в то время Беналля не имел право носить оружие за пределами штаб-квартиры партии "Вперед!".

Ранее Беналля стал фигурантом громкого скандала в связи с избиением манифестантов на демонстрации 1 мая в Париже. Видео с действиями Беналля было опубликовано французскими СМИ и вызвало широкий общественный резонанс.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии, созданные в Национальном собрании и сенате. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разочарован действиями своего помощника, и расценил их как предательство.