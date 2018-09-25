Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2018

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил найти альтернативу G7. Об этом он заявил на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Мы будем работать в G7, чтобы обязательства, взятые в рамках COP21 (Парижской конференции по климату) были пересмотрены в сторону увеличения. И если один из членов не захочет продолжать, мы будем продолжать все равно — находя новые коалиции, новые форматы", — сказал французский лидер.

Кроме того, он предложил не заключать торговых соглашений с державами, которые не соблюдают Парижское соглашение, не упомянув при этом напрямую США.

Летом прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения — первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.

В мае текущего года Макрон заявил, что Трамп, приняв решение о выходе из соглашения, проиграл на международном уровне, так как его примеру больше никто не последовал.

В июне на саммите G7 все участники переговоров кроме США подтвердили приверженность Парижскому соглашению по климату.