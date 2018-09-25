В Астане мужчина поймал на лету падавшего с десятого этажа ребенка

В Астане мужчина поймал на лету падавшего с десятого этажа ребенка

В Астане мужчина поймал на лету падавшего с десятого этажа ребенка

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Житель Астаны спас ребенка, упавшего с десятого этажа, поймав его в полете, пишет Sputnik Казахстан.

Инцидент произошел в понедельник. Мальчик, проживавший на десятом этаже, остался один в квартире и решил выйти, но обнаружил, что дверь заперта. Он решил разрезать москитную сетку на окне, но выпал и повис на карнизе.

Услышав крики на улице, сосед, живший этажом ниже, выглянул из окна и увидел ребенка. Когда тот сорвался, мужчина сумел схватить его и втащить в свою квартиру.

"В первый раз в такую ситуацию попал. Покрепче встал и руки начал под него подставлять. Буквально секунд пятнадцать он провисел и сорвался вниз. Пока он летел метра три до этажа, смог его поймать удачно", — рассказал спаситель.

Пожарные прибыли на место происшествия почти сразу после падения ребенка. Помощь мальчику не потребовалась, его передали родителям.