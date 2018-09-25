Порошенко обсудил с лидерами ЕС миротворческую миссию ООН в Донбассе

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, обсудил с лидерами европейских стран активизацию усилий для развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщил во вторник пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

По данным пресс-секретаря, Порошенко в Нью-Йорке провел несколько встреч с лидерами стран ЕС, в частности с президентом Словакии Андреем Киской.

"Не менее важная тема всех переговоров — активизация усилий для развертывания миротворческой миссии в Донбассе", — написал Цеголко на странице в Facebook. Собеседники также обсудили ситуацию в Азовском море, говорится в сообщении.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что Порошенко также встретился с главой Евросовета Дональдом Туском. "Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, состояние выполнения минских договоренностей", — говорится в сообщении пресс-службы.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Кроме того, первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что закон об особом статусе Донбасса не заработает без введения миротворческой миссии ООН.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.