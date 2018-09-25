Саудовская Аравия отрицает причастность к теракту в Иране

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия отрицает свою причастность к теракту в иранском городе Ахваз, в результате которого погибло более 20 человек, передает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве иностранных дел.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что совершившие теракт в Ахвазе получали финансовую поддержку от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии.

"Политика Королевства Саудовская Аравия по отношению к (вопросу — ред.) невмешательства во внутренние дела других государств ясная, и она полностью отвергает любые вмешательства в их внутренние дела. С другой стороны, именно иранский режим является тем, кто вмешивается в дела соседних государств и является крупнейшим спонсором терроризма в регионе и всем мире", — приводит агентство слова источника.

Источник добавил, что королевство советует Ирану "идти по новому пути и вести себя как ответственное государство".

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в минувшую субботу утром во время военного парада. По последним данным, число погибших превысило 20 человек, еще более 60 получили ранения. По данным агентства IRNA , ответственность взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее заявлял, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США. А глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждал, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах". В свою очередь, в вооруженных силах Ирана заявили о том, что боевики, совершившие теракт во время военного парада, связаны с США и Израилем.