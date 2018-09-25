Италия не смогла выдворить 45 тунисцев из-за проблем с документами

РИМ, 25 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти в понедельник вечером не смогли отправить на родину 45 граждан Туниса, подлежавших выдворению с национальной территории, сообщили местным журналистам источники в МВД страны.
Между Италией и Тунисом существует соглашение, предусматривающее возможность экстрадиции 80 человек по воздуху дважды в неделю. Граждане Туниса занимают первое место среди всех иностранцев, которых Италия выдворила по состоянию на 25 сентября. С отрывом почти в 1,5 тысячи человек они опережают эритрейцев (3 тысячи) и суданцев (почти 1,6 человек).
Накануне вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини заявил о намерении увеличить число высылок и выдворений мигрантов в страны их происхождения. Нынешняя неудача с тунисцами произошла за несколько дней до визита Сальвини в Тунис, куда он направится в четверг.