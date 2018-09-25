Италия не смогла выдворить 45 тунисцев из-за проблем с документами

РИМ, 25 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти в понедельник вечером не смогли отправить на родину 45 граждан Туниса, подлежавших выдворению с национальной территории, сообщили местным журналистам источники в МВД страны.

Спустя несколько часов ожидания в аэропорту Палермо они были возвращены в центр содержания мигрантов. По первоначальной версии, которую передали итальянские СМИ, тунисские власти не успели предоставить документы, которые бы разрешили вылет самолета. Впоследствии выяснилось, что рейс был отложен по просьбе официального Триполи, который якобы связал задержку с проблемами природного характера.

Между Италией и Тунисом существует соглашение, предусматривающее возможность экстрадиции 80 человек по воздуху дважды в неделю. Граждане Туниса занимают первое место среди всех иностранцев, которых Италия выдворила по состоянию на 25 сентября. С отрывом почти в 1,5 тысячи человек они опережают эритрейцев (3 тысячи) и суданцев (почти 1,6 человек).

Накануне вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини заявил о намерении увеличить число высылок и выдворений мигрантов в страны их происхождения. Нынешняя неудача с тунисцами произошла за несколько дней до визита Сальвини в Тунис, куда он направится в четверг.