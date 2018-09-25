Суд в Киеве оставил в силе для Савченко срок изучения материалов дела

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об ограничении сроков изучения материалов дела для депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко и главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемых в подготовке терактов в Киеве, а также их адвокатов.

Прокуратура просила суд ограничить срок ознакомления с материалами дела для стороны защиты до 25 дней.

"Суд постановил ходатайство… об установлении сроков ознакомления с материалами досудебного расследования стороне защиты оставить без удовлетворения", — сказал судья. Постановление суда обжалованию не подлежит, но на него могут быть поданы возражения. Савченко заявила, что удивлена таким решением.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. При этом генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что досудебное расследование уголовного дела в отношении Савченко и Рубана завершено. По его словам, суд должен начаться уже в этом году.

Рубан был задержан Службой безопасности Украины в марте при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Как утверждают в ведомстве, в машине у него было большое количество оружия. Украинские спецслужбы подозревают Рубана в подготовке теракта в Киеве и незаконном хранении оружия, суд ранее арестовал его на два месяца.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.