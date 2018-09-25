Президент Мексики призвал покончить с блокадой Кубы

ООН, 25 сен — РИА Новости. Мексика призывает покончить с финансовой и торговой блокадой Кубы, заявил во вторник президент Энрике Пенья Ньето.

"Мексика призывает положить конец блокаде Кубы. Это, без сомнения, облегчит отношения и укрепит институты во всей Латинской Америке. Я уверен, что это принесет пользу всему региону", — сказал Пенья Ньето в ходе своего выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Это последнее выступление Пеньи Ньето на Генассамблее ООН в качестве главы государства. Первого декабря главой Мексики станет избранный президентом Андрес Мануэль Лопес Обрадор.