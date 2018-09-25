ЦИК ДНР принял документы от десяти кандидатов на пост главы республики

ДОНЕЦК, 25 сен — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Донецкой народной республики приняла документы от 10 кандидатов на пост главы ДНР на предстоящих выборах 11 ноября, сообщила во вторник председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. Прием документов на пост главы ДНР ЦИК начала 21 сентября.

"Двадцать пятого сентября в 18:00 в ЦИК завершен прием документов от кандидатов на должность главы ДНР. На 18:00 официально выдвинули свои кандидатуры 10 человек… Для каждого из кандидатов, вне зависимости от даты начала сбора подписей, период предоставления подписных листов завершается 30 сентября", — заявила журналистам Позднякова.

В списке кандидатов, подавших документы, врио главы ДНР Денис Пушилин, один из бывших лидеров ополчения Павел Губарев, судья "украинского народного трибунала", где рассматриваются уголовные дела по факту совершения украинскими властями военных преступлений в Донбассе Елена Шишкина, бывший глава городов Енакиево и Горловка Роман Храменков, Игорь Хакимзянов, который был министром обороны республики в 2014 году, замминистра образования республики Владимир Медведев, экс-глава министерства агропромышленной политики и продовольствия Иван Михайлов, директор енакиевского хлебзавода Валентин Спиридонов, руководитель музея боевой и трудовой славы союза ветеранов Афганистана Петровского района Донецка Роман Евстифеев и ополченец ДНР Вячеслав Дьяков.