МИД России прокомментировал новые санкции США против Венесуэлы

ООН, 25 сен — РИА Новости. Москва категорически не приемлет практику секционного давления США на Венесуэлу и ее политических деятелей, заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, комментируя новые санкции, которые во вторник Вашингтон ввёл против Венесуэлы.

Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Венесуэлы, включая главу минобороны страны и супругу президента Николаса Мадуро – Флорес, вице-президента Венесуэлы Родригеса Гомеса и главы минобороны страны Падрино Лопеса. Кроме того, санкции введены в отношении трех компаний из Венесуэлы и самолета G200 с бортовым номером N488RC.

"Мы категорически не приемлем практику санкционного давления против суверенных государств как в принципиальном плане, так и в данном случае, против политических деятелей Боливарианской республики Венесуэла", — сказал Щетинин журналистам.

"Мы искренне считаем, что такая политика ни в коей мере не способствует решению тех задач, которые стоят сейчас перед страной. А наоборот ведут к ухудшению ситуации", — добавил он.