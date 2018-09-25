В ООН правозащитник призвал защитить крымских татар на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Представитель Международного Совета российских соотечественников Сергей Пинчук заявил РИА Новости, что призвал страны-участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где происходит ущемление прав крымских татар.

Пинчук заявил, что обратился с подобным призывом во вторник на площадке 39-й сессии Совета по правам человека ООН, которая проходит в эти дни в Женеве.

"Мы как представители правозащитной организации российских соотечественников призываем международное сообщество оказать самое серьезное давление на Украину для восстановления гуманитарных прав крымских татар, компактно проживающих на территории этой страны в Херсонской области", — процитировал Пинчук выдержки из своего выступления.

По его словам, в приграничной с Крымом Херсонской области Украины, с учетом высокой безработицы и действий незаконных вооруженных формирований, фактически назревает гуманитарная катастрофа.

"Таким образом, становится очевидным, что крымско-татарское население юга Херсонской области является объектом активных манипуляций со стороны радикально настроенных экстремистских группировок, имеющих поддержку у официальных киевских властей. Эти факты почему-то замалчиваются со стороны международного сообщества и средств массовой информации. Отчаявшиеся люди активно протестуют против такого обращения с собой", — сказал Пинчук.

Правозащитник также призвал незамедлительно избавить территорию Херсонской области от присутствия незаконных вооруженных формирований, что позволит крымским татарам вести свой традиционный уклад жизни и свободно поддерживать контакты со своими земляками, проживающими в Крыму.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".