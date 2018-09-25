В ООН правозащитник призвал защитить крымских татар на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Представитель Международного Совета российских соотечественников Сергей Пинчук заявил РИА Новости, что призвал страны-участницы ООН оказать серьезное давление на Украину, где происходит ущемление прав крымских татар.
"Мы как представители правозащитной организации российских соотечественников призываем международное сообщество оказать самое серьезное давление на Украину для восстановления гуманитарных прав крымских татар, компактно проживающих на территории этой страны в Херсонской области", — процитировал Пинчук выдержки из своего выступления.
По его словам, в приграничной с Крымом Херсонской области Украины, с учетом высокой безработицы и действий незаконных вооруженных формирований, фактически назревает гуманитарная катастрофа.
Правозащитник также призвал незамедлительно избавить территорию Херсонской области от присутствия незаконных вооруженных формирований, что позволит крымским татарам вести свой традиционный уклад жизни и свободно поддерживать контакты со своими земляками, проживающими в Крыму.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".