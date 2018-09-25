Трамп заявил, что США отвергают идеологию глобализма

ООН, 25 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон отвергает идеологию глобализма и против "глобального управления".

"Мы отвергаем теорию глобализма и верим в доктрину патриотизма", — сказал он, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН. В этой связи Трамп отметил, что США отказываются признавать и поддерживать Международный уголовный суд.

"США считают, что он не легитимен и не имеет законных оснований… Мы никогда не предадим суверенитет Америки неизбранной и безотчетной мировой бюрократии. Америкой правят американцы", — подчеркнул президент США.

"По всему миру ответственные страны должны противостоять угрозам суверенитету не только со стороны глобальных правительств, но также и иным новым формам соправительства и доминирования", — отметил Трамп.