НАТО хочет создать в Азовском море точку давления на Россию, заявил эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Страны НАТО с помощью украинских властей стремятся создать в Азовском море дополнительную точку давления на Россию, заявил РИА Новости политолог Владимир Джаралла.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил, что Киев намерен прекратить действие договора с Россией о статусе Азова как внутреннего моря двух стран. Он также рассказал о согласованном с западными партнерами "секретном плане" по Азовскому морю, подробности не уточнялись.

"Отмена соглашений по Азовскому морю делает его статус неопределенным. Смысл для западных участников — создать дополнительную точку напряжения, давления на Россию. Сразу становится ясен смысл комедийного каравана украинских судов на буксире, прошедший под оглушающий хохот в соцсетях несколько дней назад. Разумеется, практического смысла в нем не было и нет, но он весь путь проходил под контролем разведки НАТО", — сказал Джаралла.

По его словам, в Азовском море следует ожидать продолжения демонстрационных действий, появления мелкосидящих судов из стран НАТО, военных инженеров в Бердянске, строительства военных объектов.

"Это лишь подтверждает, что нынешний режим в Киеве не способен ни на что, кроме разрушения", — подчеркнул политолог.

Два судна ВМС Украины в субботу прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ. Российская сторона обеспечила их сопровождение. Под контролем российских пограничников украинские суда прошли под Крымским мостом днем в воскресенье и вошли в акваторию Азовского моря. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив.