Трамп призвал все страны бороться с социализмом

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник с трибуны ООН призвал все страны бороться с социализмом, который, в частности, существует в Венесуэле.
"Социализм и коммунизм везде приносят страдания, коррупцию и упадок. Жажда власти социалистов ведет к экспансии, вторжениям и подавлению. Страны мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он несет. Мы просим все страны, которые здесь собрались, присоединиться к нашему призыву восстановить демократию в Венесуэле", — добавил президент
В связи с этим он отметил, что во вторник США ввели новые санкции против руководства Венесуэлы.