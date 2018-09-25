Трамп призвал все страны бороться с социализмом

ООН, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник с трибуны ООН призвал все страны бороться с социализмом, который, в частности, существует в Венесуэле.

"В Венесуэле около 2 миллионов человек бежали от страданий, которые принес им социалистический режим (президента Николаса) Мадуро и его кубинские спонсоры. Не так давно Венесуэла (была) одной из самых богатых стран в мире. Сегодня социализм обанкротил богатую нефтью страну и ввергает ее народ в нищету", — заявил Трамп, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

"Социализм и коммунизм везде приносят страдания, коррупцию и упадок. Жажда власти социалистов ведет к экспансии, вторжениям и подавлению. Страны мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он несет. Мы просим все страны, которые здесь собрались, присоединиться к нашему призыву восстановить демократию в Венесуэле", — добавил президент

В связи с этим он отметил, что во вторник США ввели новые санкции против руководства Венесуэлы.