США добавили в список особого экспортного контроля 12 российских компаний

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство торговли США включило в список особого экспортного контроля 12 компаний из РФ.
Включение в список компаний "Дайвтехносервис", НПП НТ "Океанос", "АэроКомпозит", АО "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", ОАО "Авиадвигатель", АО "Системы прецизионного машиностроения" и Воронежский НИИ "Вега" минторг США объясняет их поддержкой российских ВМФ и военной аэрокосмической программы РФ.
В соответствии с решением минторга, Вашингтон вводит режим экспортного лицензирования на продукцию попавших в черный список компаний, а также на связанную с ними продукцию из других стран, если в ней есть американские комплектующие.