США добавили в список особого экспортного контроля 12 российских компаний

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Министерство торговли США включило в список особого экспортного контроля 12 компаний из РФ.

В заявлении говорится, что базирующаяся в Белоруссии, Иране и РФ компания Nilco Group включена в список по обвинению в материальной поддержке иранской ядерной программы. Компании АО "НИИ "Вектор", "ИнфоТеКС", ФГУП НПП "Гамма" и Syrus Systems внесены в список якобы в связи с причастностью к операциям хакеров.

Включение в список компаний "Дайвтехносервис", НПП НТ "Океанос", "АэроКомпозит", АО "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", ОАО "Авиадвигатель", АО "Системы прецизионного машиностроения" и Воронежский НИИ "Вега" минторг США объясняет их поддержкой российских ВМФ и военной аэрокосмической программы РФ.

В соответствии с решением минторга, Вашингтон вводит режим экспортного лицензирования на продукцию попавших в черный список компаний, а также на связанную с ними продукцию из других стран, если в ней есть американские комплектующие.