Трамп назвал недопустимым существующий в торговле США и Китая дисбаланс

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым торговый дефицит в американо-китайской торговле, добавив, что Вашингтон не будет с этим мириться.
По его словам, США потеряли более 3 миллионов 90 тысяч рабочих мест в промышленности, почти четверть всех рабочих мест в сталелитейной промышленности, а также 60 тысяч заводов после того, как Китай присоединился к ВТО. За последние два десятилетия, по его данным, торговый дефицит составил 13 триллионов долларов.
Трамп подчеркнул, что США не будут извиняться за защиту своих граждан. "Я глубоко уважаю и отношусь с симпатией к председателю Си (Цзиньпину). Нарушение рыночного баланса Китаем, способы, которыми они ведут торговлю, неприемлемы. Как показала моя администрация, США всегда будут работать в наших национальных интересах", — заявил он.