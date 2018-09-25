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Трамп назвал недопустимым существующий в торговле США и Китая дисбаланс

Сюжет:
Обострение отношений США и Китая (210)
(обновлено: 18:25 25.09.2018)
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© РИА Новости / Роман МахмутовПерейти в фотобанкДональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал неприемлемым торговый дефицит в американо-китайской торговле, добавив, что Вашингтон не будет с этим мириться.

Президент США Дональд Трамп на открытии Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке
© REUTERS / Shannon Stapleton
Трамп заявил, что мировая торговая система нуждается в изменениях
Выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, американский президент отметил, что США десятилетия назад открыли свой рынок, но не получили аналогичных привилегий от других стран. "В результате наш торговый дефицит взлетел до 80 миллиардов долларов в год. По этой причине мы на систематической основе пересматриваем неработающие и плохие торговые соглашения", — заявил Трамп.

По его словам, США потеряли более 3 миллионов 90 тысяч рабочих мест в промышленности, почти четверть всех рабочих мест в сталелитейной промышленности, а также 60 тысяч заводов после того, как Китай присоединился к ВТО. За последние два десятилетия, по его данным, торговый дефицит составил 13 триллионов долларов.

Президент США Дональд Трамп выступает на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Участники Генассамблеи ООН встретили смехом речь Трампа
"Но эти дни позади. Мы более не будем терпеть такое злоупотребление, мы не позволим нашим работникам стать жертвами, чтобы наши компании обманывали, а наше благосостояние разворовывалось и растаскивалось", — заявил он.

Трамп подчеркнул, что США не будут извиняться за защиту своих граждан. "Я глубоко уважаю и отношусь с симпатией к председателю Си (Цзиньпину). Нарушение рыночного баланса Китаем, способы, которыми они ведут торговлю, неприемлемы. Как показала моя администрация, США всегда будут работать в наших национальных интересах", — заявил он.

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