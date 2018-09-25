Посол РФ Кирилл Барский и министр культуры Таиланда Вира Ротпочанарат с подарками для спасенных из пещеры подростков. 25 сентября 2018

Посол РФ Кирилл Барский и министр культуры Таиланда Вира Ротпочанарат с подарками для спасенных из пещеры подростков. 25 сентября 2018

БАНГКОК, 25 сен – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Таиланде Кирилл Барский встретился во вторник с министром культуры Таиланда Вирой Ротпочанаратом и передал ему подарки с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года для игроков юниорской футбольной команды "Лесные Вепри", спасенных в результате уникальной международной поисково-спасательной операции в июне-июле этого года из десятикилометровой затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда.

Российский посол вручил министру культуры Таиланда для передачи "Лесным Вепрям" памятные подарки с символикой ЧМ-2018, в том числе фигурки волка Забиваки и другие сувениры, а также полный набор футболок с символикой российской сборной для всех игроков команды и их тренера, перенесшего все невзгоды длительного пребывания в пещере вместе со своими воспитанниками. На каждую майку нанесены имя и фамилия игрока команды "Лесные Вепри", которому она предназначена. Подарки вручались как от имени российского государства и посольства РФ в Таиланде, так и от имени россиян, живущих и работающих в этой стране.

"Майки с именами игроков команды – инициатива нашей русской общины", — сообщил российским журналистам посол РФ.

Он рассказал, как среди россиян, проживающих и работающих в Таиланде, моментально образовалась группа энтузиастов, пытавшихся найти способы помочь юным футболистам.

"После того, как все завершилось благополучно для ребят, нашим соотечественникам очень захотелось сделать для них что-то приятное. И вот возникла такая идея: заказать для всех членов команды именные футболки красного цвета по образцу формы российской сборной на чемпионате мира", — сказал посол.

Глава российской дипмиссии также передал для спасенных из пещеры игроков юниорской футбольной команды официальное приглашение на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму. В соответствии с приглашением, юные футболисты смогут отдохнуть в "Артеке" в октябре этого года или в любую смену с апреля по октябрь 2019 года.

"Естественно, помимо "Артека" и просто отдыха в Крыму, у ребят может быть и какой-то интересный футбольный опыт в России. И если потом они выберут футбол в качестве дела своей жизни, я уверен, что, с размахом нашего сотрудничества с Таиландом, а оно охватывает и сферу спорта сейчас, может быть очень много интересных предложений и идей, которые могут быть в будущем реализованы", — сказал посол РФ российским журналистам, присутствовавшим на церемонии.

Посол добавил, что, с его точки зрения, спасение школьников-футболистов из затопленной пещеры важно не только как драматическое событие, всколыхнувшее весь мир и сплотившее людей из самых разных стран в теснейшем сотрудничестве в спасении детей, но еще и как повод задуматься о том, какое значение имеют такие простые человеческие истории.

"Мне кажется, самым важным здесь является то, что люди, совершенно далекие от Таиланда, живущие в других странах, говорящие на других языках, вдруг остро почувствовали чужую боль и потребность что-то сделать, чтобы помочь мальчишкам, которые оказались в беде", — сказал Барский.

"И в России, и среди русских, проживающих в Таиланде оказалось огромное количество сердобольных людей, которые совершенно искренне предлагали приехать сюда и броситься на спасение детей, которые оказались заложниками стихии в этой пещере, предложить какие-то свои технические варианты решения проблемы, что-то подарить этим ребятам после того, как они были спасены, пригласить их в Россию", — добавил он.

Так сложилось в силу объективных причин, что Россия не принимала непосредственного участия в спасательной операции, напомнил посол.

"Но мы искренне хотели помочь. У нас было огромное количество желания это сделать", — сказал он.

Ситуация с юными футболистами, спасенными из затопленной пещеры, еще и помогла увидеть те новые направления сотрудничества России с Таиландом, которые раньше находились в тени других актуальных вопросов российско-таиландского сотрудничества, добавил Барский.

"Должен признаться, что именно после того, как футбол вошел в нашу российско-таиландскую жизнь благодаря ситуации со спасением ребят, интерес к развитию спортивных связей, спортивного сотрудничества между Россией и Таиландом стал расти буквально на глазах", — сказал посол.

"В этом, наверно, нет ничего плохого: нам действительно есть чему поучиться у тайцев, а тайцам есть чему поучиться у нас в области спорта, поэтому я очень рассчитываю, что эта составляющая нашего взаимодействия получит большее развитие в предстоящие годы", — заключил глава российской дипмиссии в Таиланде.