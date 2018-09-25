БАНГКОК, 25 сен – РИА Новости. Посол Российской Федерации в Таиланде Кирилл Барский встретился во вторник с министром культуры Таиланда Вирой Ротпочанаратом и передал ему подарки с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года для игроков юниорской футбольной команды "Лесные Вепри", спасенных в результате уникальной международной поисково-спасательной операции в июне-июле этого года из десятикилометровой затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда.
"Майки с именами игроков команды – инициатива нашей русской общины", — сообщил российским журналистам посол РФ.
Он рассказал, как среди россиян, проживающих и работающих в Таиланде, моментально образовалась группа энтузиастов, пытавшихся найти способы помочь юным футболистам.
Глава российской дипмиссии также передал для спасенных из пещеры игроков юниорской футбольной команды официальное приглашение на отдых в Международный детский центр "Артек" в Крыму. В соответствии с приглашением, юные футболисты смогут отдохнуть в "Артеке" в октябре этого года или в любую смену с апреля по октябрь 2019 года.
"Естественно, помимо "Артека" и просто отдыха в Крыму, у ребят может быть и какой-то интересный футбольный опыт в России. И если потом они выберут футбол в качестве дела своей жизни, я уверен, что, с размахом нашего сотрудничества с Таиландом, а оно охватывает и сферу спорта сейчас, может быть очень много интересных предложений и идей, которые могут быть в будущем реализованы", — сказал посол РФ российским журналистам, присутствовавшим на церемонии.
"Мне кажется, самым важным здесь является то, что люди, совершенно далекие от Таиланда, живущие в других странах, говорящие на других языках, вдруг остро почувствовали чужую боль и потребность что-то сделать, чтобы помочь мальчишкам, которые оказались в беде", — сказал Барский.
"И в России, и среди русских, проживающих в Таиланде оказалось огромное количество сердобольных людей, которые совершенно искренне предлагали приехать сюда и броситься на спасение детей, которые оказались заложниками стихии в этой пещере, предложить какие-то свои технические варианты решения проблемы, что-то подарить этим ребятам после того, как они были спасены, пригласить их в Россию", — добавил он.
Так сложилось в силу объективных причин, что Россия не принимала непосредственного участия в спасательной операции, напомнил посол.
Ситуация с юными футболистами, спасенными из затопленной пещеры, еще и помогла увидеть те новые направления сотрудничества России с Таиландом, которые раньше находились в тени других актуальных вопросов российско-таиландского сотрудничества, добавил Барский.
"Должен признаться, что именно после того, как футбол вошел в нашу российско-таиландскую жизнь благодаря ситуации со спасением ребят, интерес к развитию спортивных связей, спортивного сотрудничества между Россией и Таиландом стал расти буквально на глазах", — сказал посол.
"В этом, наверно, нет ничего плохого: нам действительно есть чему поучиться у тайцев, а тайцам есть чему поучиться у нас в области спорта, поэтому я очень рассчитываю, что эта составляющая нашего взаимодействия получит большее развитие в предстоящие годы", — заключил глава российской дипмиссии в Таиланде.