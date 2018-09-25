ООН, 25 сен — РИА Новости. Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лидер США начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

При этом Трамп опоздал на собственное выступление — он должен был выступать вторым после президента Бразилии, но в результате на трибуну пригласили главу Эквадора Ленина Морено.

Давление на Иран продолжится

В своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.

Он подчеркнул, что экономическое давление на Иран, который Вашингтон считает "спонсором терроризма", будет продолжено. Трамп обвинил руководство страны в коррупции и призвал мировое сообщество поддержать народ Ирана.

Также Трамп увязал действия Ирана с разрешением сирийского кризиса. По его словам, любое решение конфликта в арабской республике должно включать в себя стратегию по отношению к Тегерану, который, по словам американского лидера, поддерживает и финансирует конфликт.

США стремятся лишить Тегеран возможности продавать свою нефть, подчеркнул президент США.

"Мы работаем со странами, которые импортируют иранскую нефть, чтобы прекратить эти поставки", — сказал Трамп.

Критика мировой торговли и ОПЕК

Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях.

По его словам, США хотят видеть торговлю "честной", поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран.

По словам Трампа, после того, как Китай присоединился к ВТО, США потеряли более 3 миллионов рабочих мест в промышленности, а также 60 тысяч заводов. За последние два десятилетия, по его данным, торговый дефицит составил 13 триллионов долларов.

"Но эти дни позади. Мы более не будем терпеть такое злоупотребление, мы не позволим нашим работникам стать жертвами, чтобы наши компании обманывали, а наше благосостояние разворовывалось и растаскивалось", — заявил он.

Также американский лидер раскритиковал ОПЕК. Он уверен, что страны — члены этой организации "обкрадывают остальной мир", и это не должно никому нравиться.

"Мы защищаем многие из этих государств ни за что, а потом они пользуются этим, вводя для нас высокие цены на нефть. Это нехорошо", — добавил Трамп.

Критика Берлина

По мнению хозяина Белого дома, Германия окажется в полной зависимости от поставок энергоресурсов из России, если не изменит свой курс. В связи с этим он похвалил такие страны, как Польша, за развитие энергопроектов, не связанных с Россией.

При этом Трамп заявил, что США являются лидером в энергодобыче и сами готовы поставлять ресурсы на мировой рынок.

"Мы верим в энергетическую безопасность для нас и наших партнеров. Мы стали крупнейшей страной, добывающей энергоресурсы во всем мире. Мы готовы поставлять "чистый уголь", поставки которого пытаются предотвратить, и натуральный газ", — сказал он.