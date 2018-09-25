Советник Пашиняна: российские военные посетили биолаборатории США в Армении

ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Представители Минобороны России в августе вновь посетили американские биолаборатории на территории Армении, заявил главный советник премьер-министра Армении Арсен Гаспарян во время видеомоста Ереван-Москва-Астана-Минск в пресс-центре Sputnik Армения.

"Российские специалисты посещали лаборатории в 2017 году. В августе этого года вновь было организовано посещение с полным доступом представителей Минобороны России в лаборатории Еревана и Гюмри", — сообщил Гаспарян. По его словам, исследования в биолабораториях ведутся в области здравоохранения и сельского хозяйства. Советник премьера отметил, что никаких проблем с лабораториями не связано, наоборот, есть полное взаимопонимание между Москвой и Ереваном, а США относятся к этому с "пониманием".

Напомним, в Армении действует несколько зарубежных биолабораторий, к которым настороженно относятся в России, так как они получают прямое финансирование из Пентагона. К тому же, в конце октября 2017 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что вспышки эпидемий могут быть спровоцированы искусственно, намекнув на деятельность иностранных лабораторий в странах постсоветского пространства.

О том, что Россия хочет получить доступ к референс-лабораториям, которые были открыты при финансовой поддержке США на территории Армении и Казахстана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 июня на встрече глав МИД ОДКБ в Алма-Ате.

Референс-лаборатории находятся в подчинении государственной некоммерческой организации (ГНКО) "Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний" министерства здравоохранения Армении.В 2016 году при поддержке Агентства по уменьшению угроз биотерроризма (DTRA) Министерства обороны США открылись референс-лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване. Критики проекта указывают на их двойное назначение, так как лаборатории созданы при финансовой поддержке США, а информация о деятельности засекречена.

Российская сторона ведет с Арменией переговоры о подписании документа, который гарантировал бы запрет на использование этих объектов третьими странами.

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