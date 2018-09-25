МАДРИД, 25 сен — РИА Новости. Франция, Испания и Португалия договорились принять мигрантов, находящихся на борту спасательного судна Aquarius.

Накануне французская НПО SOS Mediterranee попросила власти Франции в исключительном порядке разрешить судну Aquarius зайти в порт Марселя и высадить имеющихся на борту 58 мигрантов, спасенных в водах Средиземноморья. Однако министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Франция должна отказать, добавив, впрочем, что это решение вопроса входит в компетенцию президента, премьер-министра или главы МВД. В свою очередь, министр госслужбы и госбюджета Франции Жерар Дарманен в эфире радиостанции Francce Inter заявил, что "поскольку Aquarius ближе к Мальте, его и должна принимать Мальта".

Португальские власти заявили, что соглашение о приеме мигрантов удалось достичь. "Португалия договорилась с Испанией и Францией в рамках солидарного ответа на поток мигрантов, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море, принять десять из 58 мигрантов, находящихся на судне Aquarius", — говорится в заявлении МВД Португалии.

В министерстве добавили, что приняли решение из "гуманитарных соображений и в связи с чрезвычайной ситуацией, в которой находятся эти люди".

Из 58 человек, находящихся на борту, 17 женщин, в том числе одна беременная. Aquarius в настоящее время является единственным спасательным судном правозащитных организаций, действующим в Центральном Средиземноморье.

В конце прошлой неделе власти Панамы заявили, что лишат судно, принадлежащее организации SOS Mediterranee, своего флага в связи жалобами итальянских властей на то, что оно нарушает международные юридические процедуры и отказывается возвращать мигрантов в страны происхождения.

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.

Позднее ряд европейских стран, в том числе и Франция, договорились принять мигрантов с судна.