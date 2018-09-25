В Европе вспыхнуло соперничество времен "холодной войны", заявил генсек ООН

ООН, 25 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что европейские страны снова окунулись в риторику и состояние, которые были во времена "холодной войны" XX века.

"В Европе вновь вспыхнуло соперничество, царившее в эпоху "холодной войны", и континент захлестнула нарастающая, опасная волна национализма", — говорится в докладе генсека по итогам работы организации, подготовленном к Генеральной ассамблее ООН.

Кроме того, Гутерреш отмечает, что "если взглянуть на Ближний Восток в целом, то срочного внимания требуют конфликт между палестинцами и израильтянами, который необходимо безотлагательно урегулировать на основе договоренности в отношении принципа сосуществования двух государств".

"Конфликты в Йемене и Сирийской Арабской Республике, породившие огромные человеческие страдания, неспокойная обстановка в Ливии и сохраняющаяся угроза со стороны "Исламского государства Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*, ИГ*)", — продолжает глава ООН.

Он добавляет, что "многочисленные, взаимосвязанные горячие точки существуют в целом ряде мест, где неурегулированные конфликты и напряженность создают угрозу безопасности и благополучию людей".

"В Африке стабильности угрожают затяжные конфликты в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали и Южном Судане", — заключает Гутерреш.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.