В Европе вспыхнуло соперничество времен "холодной войны", заявил генсек ООН

ООН, 25 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что европейские страны снова окунулись в риторику и состояние, которые были во времена "холодной войны" XX века.
Кроме того, Гутерреш отмечает, что "если взглянуть на Ближний Восток в целом, то срочного внимания требуют конфликт между палестинцами и израильтянами, который необходимо безотлагательно урегулировать на основе договоренности в отношении принципа сосуществования двух государств".
"Конфликты в Йемене и Сирийской Арабской Республике, породившие огромные человеческие страдания, неспокойная обстановка в Ливии и сохраняющаяся угроза со стороны "Исламского государства Ирака и Леванта"* (ИГИЛ*, ИГ*)", — продолжает глава ООН.
Он добавляет, что "многочисленные, взаимосвязанные горячие точки существуют в целом ряде мест, где неурегулированные конфликты и напряженность создают угрозу безопасности и благополучию людей".
"В Африке стабильности угрожают затяжные конфликты в Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Мали и Южном Судане", — заключает Гутерреш.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.