Киев скоро поймет, что означает статус недруга России, заявили в Госдуме

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Односторонний отказ Украины от договора о дружбе и сотрудничестве низводит страну в ранг потенциального противника России, Киев скоро почувствует, что означает статус недруга, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).
"Односторонний отказ Украины от договора о дружбе и сотрудничестве низводит Украину в ранг потенциального противника, а, значит, развязывает руки в проведении разведки и превентивных мер в целях национальной безопасности. Очень скоро Украина почувствует на себе, что означает статус недруга", — сказал Бальбек РИА Новости.
Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.