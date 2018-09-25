Киев скоро поймет, что означает статус недруга России, заявили в Госдуме

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Односторонний отказ Украины от договора о дружбе и сотрудничестве низводит страну в ранг потенциального противника России, Киев скоро почувствует, что означает статус недруга, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).

Во вторник Москва получила от Киева ноту о непродлении договора о дружбе между странами. Позже директор второго департамента стран СНГ МИД Андрей Руденко заявил о том, что пересмотр Киевом договора по Азовскому морю приведет к ощутимым последствиям.

"Односторонний отказ Украины от договора о дружбе и сотрудничестве низводит Украину в ранг потенциального противника, а, значит, развязывает руки в проведении разведки и превентивных мер в целях национальной безопасности. Очень скоро Украина почувствует на себе, что означает статус недруга", — сказал Бальбек РИА Новости.

"Значит, можно держать на прицеле украинские корабли с воздуха; там, где нам выгодно, — глушить помехами. Пустить корабли через Керченский пролив? Не контролировать Азовское море? Не разрабатывать планы действий крымской группировки для контрнаступательной операции в случае хотя бы шага в сторону наших границ? Не дождетесь", — заключил он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.