В Молдавии глава парламента подписал указы о назначении двух министров

КИШИНЕВ, 25 сен — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Андриан Канду подписал во вторник указы о назначении двух новых министров, Сильвия Раду и Николай Чубук приняли присягу.

В понедельник Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия президента Игоря Додона, постановив, что спикер парламента или премьер могут вместо него назначить двух новых министров в правительство, контролируемое прозападной коалицией.

Вместо президента указы о назначении новых министров во вторник подписал спикер парламента, временно исполняющий обязанности главы государства, Андриан Канду.

"Каждый из новых министров обладают важными навыками, им предстоит работать в сложных областях, каждое министерство объединяет в себе несколько направлений, которые важны для Республики Молдова и для граждан. Это области, в которых важны реформы и изменения", — сказал Канду.

Премьер Павел Филип, присутствовавший на церемонии, поздравил новых министров и отметил, что им предстоит много работы. "Я очень рад, что были утверждены эти кандидатуры, которые обладают управленческим опытом, уверен, что вместе мы сможем многое сделать", — заявил Филип.

Ранее премьер предложил президенту кандидатуры двух новых министров. Додон выступил против этих кандидатур. Он объяснил, что Сильвия Раду, выдвинутая на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, не обладает необходимым образованием и опытом работы в этой области. В отношении Николая Чубука, предложенного на пост министра сельского хозяйства и регионального развития, у президента возникли "сомнения в неподкупности".

Додона трижды временно отстраняли от обязанностей, причем два раза это было связано с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года, когда он дважды отклонял кандидатов, предложенных правительством под руководством Филипа. Указы о назначении новых министров оба раза были подписаны спикером парламента Андрианом Канду.

Противостояние президента Молдавии с парламентским большинством и правительством продолжается не один год. Основным предметом споров остается внешняя политика страны: президент настаивает на сближении с Россией, тогда как парламентское большинство и назначаемое им правительство склоняются в сторону Запада. Додон блокирует инициативы проевропейских властей, а предложения президента не находят поддержки среди депутатов.