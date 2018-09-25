Комитет Европарламента поддержал образование на языках нацменьшинств

ТАЛЛИН, 25 сен — РИА Новости. Комитет Европарламента по вопросам культуры и образования выступил в поддержку образования на языках национальных меньшинств, сообщила во вторник евродепутат от Эстонии Яна Тоом.

"В принятом комитетом мнении к докладу "Минимальные права меньшинств" (Minimum Standards for Minorities) говорится, что образование на родном языке имеет важное значение для обеспечения языковых прав и повышения ценности гражданства Евросоюза. Странам-членам ЕС рекомендуется создавать условия для получения лицами, принадлежащими к региональным, этническим и языковым меньшинствам, образования на родном языке на всех уровнях", — пояснила Тоом в Facebook

По словам Тоом, представители всех крупных фракций были едины в том, что касалось поддержки образования на языках меньшинств. "В итоге мнение к докладу было принято 14 голосами "за". Против было только два депутата, воздержавшихся не было",- сообщила депутат.

"В то время как в Эстонии правые партии ищут возможности ограничить использование родного языка меньшинств — русского — в публичной сфере и изгнать его из системы образования, из Брюсселя нам вежливо напоминают: уважение прав национальных меньшинств является одной из основополагающих ценностей Евросоюза", — подчеркнула Тоом.

В документе Комитета по культуре и образованию подчеркивается, что "родной язык является центральным элементом культурной и индивидуальной самобытности и является неотъемлемой частью культуры меньшинств, обеспечивая ее выражение, распространение и передачу".

Рассмотрение доклада "Минимальные права меньшинств" (Minimum Standards for Minorities) на пленарном заседании Европарламента запланировано на октябрь.