Правозащитник заявил, что в ООН шокированы тотальной блокадой Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Тотальная блокада Крыма, устроенная украинскими властями, шокировала участников 39-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

Молохов подчеркнул, что ему как представителю Международного совета российских соотечественников удалось выступить перед международной общественностью во вторник. Правозащитник в своем выступлении рассказал об устроенных киевскими властями блокадах водо- и энергоснабжения, а также о продовольственной, товарной и транспортной блокаде.

"Для многих это был шок. Неправомерные действия украинских властей в 2014-2017 годах стали фактором, способствовавшим развитию гуманитарного кризиса в Крыму, и привели к массовым нарушениям прав человека в регионе. Так называемые "крымские санкции" США, ЕС и Украины лишают население полуострова доступа к электричеству, к воде, другим природным ресурсам, ограничивают свободу его передвижения", — сказал Молохов.

Он подчеркнул, что крымчане также столкнулись с блокадой в сфере свободы передвижения, так как Евросоюз еще в марте 2014 года запретил выдавать российским гражданам Крыма все виды европейских виз, включая шенгенские, в посольствах и визовых центрах стран ЕС на территории РФ. Кроме того, украинские власти фактически заблокировали поездки в Крым через свою территорию для иностранцев, вынуждая их получать специальные разрешения. При этом въезд в Крым через Россию сейчас является на Украине уголовным преступлением.

Все это, по словам правозащитника, в том числе препятствует культурным и родственным связям диаспоральных сообществ Крыма.

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