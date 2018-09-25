Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Шестилетний сын ведущей американского телеканала E! News Джулианы Ранчич сорвал эфир, выбежав на съемочную площадку.

Ранчич вела выпуск новостей вместе с коллегой, когда тот обратил внимание на мальчика, появившегося у них за спиной. Ребенок был так увлечен игрой, что не обращал внимания на камеры.

Журналистка извинилась перед зрителями и попыталась увести сына с площадки, однако он не слушался и убегал от нее. Коллега Ранчич решил взять ситуацию в свои руки и продолжил эфир.

"Я закончу, пока ты занимаешься родительскими делами", — сказал он.

Впрочем, через несколько секунд ведущему также пришлось покинуть площадку, чтобы помочь Ранчич поймать ребенка.