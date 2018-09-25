Семнадцать стран ЕС получили помощь ЕК для поддержки фермеров из-за засухи

Фермеры на тракторах во время акции протеста в Брюсселе, архивное фото

Фермеры на тракторах во время акции протеста в Брюсселе, архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Мария Князева. Семнадцать из 28 государств Евросоюза воспользовались помощью Еврокомиссии, запросив возможность получения фермерами заранее ряда платежей из бюджета ЕС для их поддержки из-за сильной засухи текущего лета, сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган на пресс-конференции после совета министров по сельскому хозяйству стран ЕС.

"Семнадцать стран Евросоюза воспользовались этой возможностью", — сказал он, уточнив, что речь идет о заранее получаемых прямых платежах и средствах на развитие сельской местности.

Еврокомиссия в начале августа решила оказать поддержку сельскому хозяйству Евросоюза на фоне засухи. Фермеры в этой связи могут, к примеру, заранее получить часть предназначенных им прямых платежей и выплат на развитие сельской местности.

Речь идет о платежах, совершаемых из бюджета ЕС в рамках "Общей программы сельхозполитики" для поддержки фермеров. Эти средства, исходя из информации ЕК, предоставляются безвозмездно во всех странах ЕС тем фермерам, которые удовлетворяют определенным критериям.

Фермеры получают такие средства в основном в декабре, но могут запросить частичную выплату с середины октября. ЕК увеличила лимит заранее выплачиваемых в октябре прямых платежей до 70% с нынешних 50%. А лимит заранее выплачиваемых средств на развитие сельхозместности — до 85% с 75%. Страны ЕС должны предоставлять заявки на изменение лимита выплачиваемой в октябре финансовой поддержки.

Деньги на прямые платежи поступают из бюджета ЕС, а на развитие — из бюджета ЕС и от соответствующей страны Евросоюза. В текущем финансовом году общий лимит прямых платежей для фермеров из всех государств Евросоюза, установленный в бюджете ЕС в рамках программы "Общей сельскохозяйственной политики", составляет 42,132 миллиарда евро, говорилось в материалах ЕК. В среднем, прямые платежи составляют порядка 270 евро на гектар. Лимит средств на развитие сельхозместности на 2018 год — 13,62 миллиарда евро.