Китай отказал американскому кораблю в возможности зайти в порт Гонконга

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство Китая отказало американскому универсальному десантному кораблю "Уосп" (Wasp-class) в возможности совершить заход в порт Гонконга, который планировался на октябрь, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на представителей Пентагона.
"Мы были проинформированы о том, что вице-адмирал Шэн Цзиньлун был отозван в Китай и не будет проводить встречу с командующим ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном", — приводит издание заявление Пентагона.
Как сообщил один из источников издания, китайские власти не предоставили объяснений по поводу отказа во входе в порт Гонконга кораблю США.
В четверг США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.