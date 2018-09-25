Китай отказал американскому кораблю в возможности зайти в порт Гонконга

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Правительство Китая отказало американскому универсальному десантному кораблю "Уосп" (Wasp-class) в возможности совершить заход в порт Гонконга, который планировался на октябрь, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на представителей Пентагона.

Ранее стало известно, что в связи с санкциями, введенными США из-за военного сотрудничества с Россией, Китай принял решение немедленно отозвать из США командующего военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) Шэнь Цзиньлуна. Кроме того, Китай также отложил на неопределенный срок вторую встречу в рамках диалога между объединенными штабами вооруженных сил Китая и США, которую планировалось провести с 25 по 27 сентября в Пекине.

"Мы были проинформированы о том, что вице-адмирал Шэн Цзиньлун был отозван в Китай и не будет проводить встречу с командующим ВМС США адмиралом Джоном Ричардсоном", — приводит издание заявление Пентагона.

Как сообщил один из источников издания, китайские власти не предоставили объяснений по поводу отказа во входе в порт Гонконга кораблю США.

"Мы имеем длительную историю успешных портовых визитов в Гонконг и рассчитываем, что так и будет продолжаться", — заявили в госдепартаменте.

В четверг США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае Америка сама будет нести ответственность за последствия.