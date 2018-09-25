Около 1200 человек задержаны в Эфиопии после столкновений в столице

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Полиция Эфиопии задержала более 1200 человек, принимавших непосредственное участие в этнических столкновениях на окраинах столицы страны Аддис-Абебы, сообщает портал Ethiopian News.

Ранее сообщалось о 200 задержанных.

В середине сентября жители эфиопской провинции Оромия (административным центром которой является Аддис-Абеба) вышли на демонстрацию, чтобы подержать лидеров организации "Фронт освобождения Оромо" (OLF). Вслед за ней начались беспорядки и столкновения между молодыми людьми, приехавшими в город, и местными.

Беспорядки продолжались три дня. Согласно обновленным данным, которые привел комиссар местной полиции Дегефе Беде, жертвами этих событий стали 28 человек. Ранее было известно о 23 погибших. Задержанных направят в военный тренировочный лагерь на юго-западе страны, где они пройдут курс реабилитационных мероприятий.

В августе правительство Эфиопии подписало соглашение о примирении с OLF, которая до июля входила в список террористических организаций в стране.