Около 1200 человек задержаны в Эфиопии после столкновений в столице

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Полиция Эфиопии задержала более 1200 человек, принимавших непосредственное участие в этнических столкновениях на окраинах столицы страны Аддис-Абебы, сообщает портал Ethiopian News.
В середине сентября жители эфиопской провинции Оромия (административным центром которой является Аддис-Абеба) вышли на демонстрацию, чтобы подержать лидеров организации "Фронт освобождения Оромо" (OLF). Вслед за ней начались беспорядки и столкновения между молодыми людьми, приехавшими в город, и местными.
В августе правительство Эфиопии подписало соглашение о примирении с OLF, которая до июля входила в список террористических организаций в стране.