Турция проведет совместные с США учения в Средиземном море

АНКАРА, 25 сен — РИА Новости. Турция проведет противолодочные учения в Восточном Средиземноморье с 28 сентября по 7 октября с участием США, Азербайджана, Бахрейна, Алжира, Катара, Кувейта, Пакистана, Румынии, Саудовской Аравии, говорится в сообщении турецкого генштаба.

"В Восточном Средиземноморье с 28 сентября по 7 октября пройдут организованные Турцией военно-морские учения Mavi Balina-2018, в которых примут участие ВМС и ВВС страны совместно с НАТО, США, Азербайджаном, Бахрейном, Алжиром, Катаром, Кувейтом, Пакистаном, Румынией, Саудовской Аравией. Целью учений является обучение фактическим действиям для противолодочной обороны. В учениях будут участвовать четыре турецких фрегата, пять подводных лодок, два корвета, корабль материально-технической поддержки, три самолета и шесть вертолетов", — говорится в сообщении.

Подобные учения Турция с участием своих союзников проводит в течение нескольких последних лет.