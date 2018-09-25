На Украине завершили досудебное расследование дела Вышинского

КИЕВ, 25 сен — РИА Новости. Досудебное расследование дела против руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского завершено, материалы готовятся для передачи в суд, сообщил во вторник заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру пресечения — арест на 60 суток без возможности внесения залога. Девятнадцатого июля Херсонский городской суд арестовал его имущество, а позднее его арест был продлен до 4 ноября.

"На сегодняшний день можно говорить, что следствие в его отношении завершено. Материалы готовятся для передачи в суд" – цитирует Кононенко агентство "Украинские новости".

При этом, по его словам, у ведомства есть ряд вопросов к другим фигурантам дела. Замглавы СБУ отметил, что им "обязательно будет сообщено о подозрении", однако не уточнил, когда и кому именно.

Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".