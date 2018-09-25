Жители Гонконга вышли убирать принесенный тайфуном "Мангхут" мусор

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 160 тысяч жителей Гонконга приняли участие в крупномасштабной акции по уборке мусора, который принес супертайфун "Мангхут", передает агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что ущерб от тайфуна "Мангхут" в Китае превысил 750 миллионов долларов. В Гонконге от стихии пострадали 362 человека.

Как сообщается, акция по уборке мусора была инициирована общественной организацией Hong Kong Cleanup при поддержке местных властей. Убирать город также помогали организации по защите окружающей среды и образовательные учреждения. По оценкам Hong Kong Cleanup, число волонтеров составило по меньшей мере 168 тысяч.

Отмечается, что изначально после стихийного бедствия местные жители самостоятельно начали организовывать небольшие акции по уборке мусора.

Двадцать второй по счету в этом году тайфун обрушился на побережье провинции Гуандун на юге Китая 16 сентября. В результате тайфуна и его последствий были эвакуированы 950 тысяч людей, пятеро погибли.