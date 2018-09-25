Площадь лесного пожара в Тоскане составляет 600 гектаров

РИМ, 25 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в понедельник вечером в итальянской Тоскане, составляет 600 гектаров, заявили местные власти.

Утром во вторник сообщалось об эвакуации жителей пяти населенных пунктов, расположенных вокруг горы Серра в провинции Пиза. По состоянию на первую половину дня их число достигло 700 человек. Три человека получили отравление продуктами горения, один из них доставлен в больницу.

Местные власти организовали пункты временного размещения в спортивных залах и административных зданиях. Кроме того, местных жителей призывают эвакуироваться самостоятельно: "Дым очень плотный, дышать невозможно. Выходите из домов, берите машины и уезжайте от очагов", — написала в своем Facebook мэр городка Кашина.

В тушении пожара принимают участие 180 бригад пожарных, прибывших из соседних городов, и 50 добровольцев. С утра вторника в небо подняты два самолета Canadair и четыре пожарных вертолета. Локализации возгорания мешает сильный ветер, дующий со скоростью 30 километров в час с порывами до 40.

Как ранее сообщила глава пизанской пожарной службы, пожар "с большой вероятностью" вспыхнул из-за действий человека. Ее гипотезу подтвердил Массимилиано Гименти, мэр города Кальчи, находящегося в непосредственной близости от очага пожара.

"Пожар, который со вчерашнего вечера пожирает большие площади на горе Серра, начался из-за преступного умысла. Это настоящее бедствие", — заявил Гименти.