Создание базы ВМС Украины на Азове не имеет никакого смысла, заявил Ненашев

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Создание базы военно-морских сил Украины на Азовском море является политическим шагом, согласованным киевскими властями с США, а значение украинского флота в целом ничтожно, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

Как сообщил американский журнал The American Conservative, Украина при поддержке США планирует построить военно-морскую базу на Азовском море. При этом издание задается вопросом, целесообразно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море является "исторически российским".

"Создание базы ВМС Украины на Азовском море не имеет никакого смысла с военной точки зрения, будет иметь нулевой эффект. Ее силы представлены пятидесятилетней плавмастерской в качестве флагманского корабля и несколькими катерами. Береговой инфраструктуры, необходимой полноценной военно-морской базе, там нет и не будет", — заявил РИА Новости во вторник Ненашев.

По его словам, об этом можно судить на примере так называемой главной военно-морской базы в Одессе, где несколько условно боеготовых украинских кораблей швартуются в гражданском порту.

При этом значение ВМСУ в целом как условного оперативно-тактического объединения ничтожно, и они, действительно, в результате боевого воздействия в полном составе могут перестать физически существовать в течение нескольких минут, отметил Ненашев.

"Даже малоразмерные цели в Черном и Азовском морях могут отслеживаться нашими средствами космической и радиотехнической разведки. Демонстративные действия по созданию военно-морской базы в Бердянске — это исключительно политический шаг, мягко говоря, согласованный киевскими властями с кураторами из США и направленный на обострение отношений с Россией", — заключил Ненашев.

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.

Командование украинских ВМС ранее признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.

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