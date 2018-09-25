Создание базы ВМС Украины на Азове не имеет никакого смысла, заявил Ненашев

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Создание базы военно-морских сил Украины на Азовском море является политическим шагом, согласованным киевскими властями с США, а значение украинского флота в целом ничтожно, считает председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.
"Создание базы ВМС Украины на Азовском море не имеет никакого смысла с военной точки зрения, будет иметь нулевой эффект. Ее силы представлены пятидесятилетней плавмастерской в качестве флагманского корабля и несколькими катерами. Береговой инфраструктуры, необходимой полноценной военно-морской базе, там нет и не будет", — заявил РИА Новости во вторник Ненашев.
По его словам, об этом можно судить на примере так называемой главной военно-морской базы в Одессе, где несколько условно боеготовых украинских кораблей швартуются в гражданском порту.
"Даже малоразмерные цели в Черном и Азовском морях могут отслеживаться нашими средствами космической и радиотехнической разведки. Демонстративные действия по созданию военно-морской базы в Бердянске — это исключительно политический шаг, мягко говоря, согласованный киевскими властями с кураторами из США и направленный на обострение отношений с Россией", — заключил Ненашев.
Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые в воскресенье прошли через Керченский пролив.
В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.
О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>