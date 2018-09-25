Финский суд арестовал россиянина, подозреваемого в отмывании денег

ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Суд юго-западной Финляндии принял решение о заключении под стражу россиянина, подозреваемого в отмывании денег, сообщает во вторник финское агентство STT.
Они подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на подозрительных основаниях, использовании нелегальной рабочей силы в строительстве недвижимости, уклонения от уплаты пенсионных взносов, связанных с валовым доходом в особо крупном размере, уточняет полиция Финляндии.
"Окружной суд Юго-Западной Финляндии заключил под стражу российского гражданина, который ранее выступал в качестве члена совета директоров Airiston Helmi Oy и был инициатором предполагаемого экономического преступления", — говорится в сообщении агентства.
Полиция не раскрывает, о каких юридических лицах идет речь.
В посольстве России в Финляндии ранее пообещали оказать всю возможную поддержку задержанному россиянину, если от него поступит такая просьба.