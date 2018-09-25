Финский суд арестовал россиянина, подозреваемого в отмывании денег

ХЕЛЬСИНКИ, 25 сен — РИА Новости. Суд юго-западной Финляндии принял решение о заключении под стражу россиянина, подозреваемого в отмывании денег, сообщает во вторник финское агентство STT.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии сообщала, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, которые финская полиция провела 22-23 сентября в юго-западной Финляндии, в районе города Турку, арестованы двое мужчин, гражданин России и гражданин Эстонии.

Они подозреваются в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на подозрительных основаниях, использовании нелегальной рабочей силы в строительстве недвижимости, уклонения от уплаты пенсионных взносов, связанных с валовым доходом в особо крупном размере, уточняет полиция Финляндии.

"Окружной суд Юго-Западной Финляндии заключил под стражу российского гражданина, который ранее выступал в качестве члена совета директоров Airiston Helmi Oy и был инициатором предполагаемого экономического преступления", — говорится в сообщении агентства.

Как сообщала ранее газета Helsingin Sanomat, среди учредителей компании несколько граждан России, а деятельность предприятия, согласно реестру финских компаний, связана с управлением недвижимостью. По данным гостелерадиокомпании YLE, Airiston Helmi была основана осенью 2007 года. Тогда в качестве председателя правления в регистр был занесен мужчина российского происхождения 1964 года рождения. Он оставался на этой должности все время существования компании. По данным финского реестра коммерческих компаний, у мужчины также есть гражданство Мальты.

Полиция не раскрывает, о каких юридических лицах идет речь.

В посольстве России в Финляндии ранее пообещали оказать всю возможную поддержку задержанному россиянину, если от него поступит такая просьба.