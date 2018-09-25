МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Санкции США в отношении Ирана создали дополнительный стимул к возникновению независимой системы взаиморасчетов, для ее создания может понадобиться два-три года, заявил РИА Новости зампред правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Крайний.

В совместном заявлении Россия, Великобритания, Франция, Германии, Китай, ЕС и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН объявили о том, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Участники встречи также подтвердили, что будут защищать свои компании от вторичных санкций США за сотрудничество с Ираном.

"Финансовый механизм для обхода санкций должен был появиться рано или поздно. Предполагаю в скором времени обсуждение проблемы на уровне ООН. Нынешнее состояние мировой финансовой системы уже не отвечает требованиям очень многих стран. Даже если бы США не вводили свои санкции и не угрожали ими. Санкции лишь дали интенсивный импульс поискам новой, эффективной и независимой от всех системы взаиморасчетов. Процесс, думаю, займёт два-три года", — заявил Крайний.

Зампред ЕАБР полагает, что решение в отношении расчётов с Ираном означает трансформацию всей мировой финансовой системы. По его мнению, вводя санкции для других стран, США раскачивают доверие к собственной валюте и подталкивают искать альтернативные варианты.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Существенные санкции, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков, в списке которых значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.