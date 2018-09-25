Экс-солистка "ВИА Гра" заступилась за "Мисс Украину", лишенную титула

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова осудила действия организаторов конкурса "Мисс Украина", лишивших короны победительницу Веронику Дидусенко.

У девушки отозвали награду из-за того, что она скрыла от оргкомитета наличие ребенка. Отсутствие детей было одним из условий участия в мероприятии. По мнению Седоковой, такие требования абсурдны.

"Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы что сейчас вдруг сели на машину времени дружно и оказались все в далеком прошлом? <…> Понятно, что девочка не права, что скрыла, и я не о конкретном конкурсе. Мне в целом интересно и важно: в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?" — написала певица в Instagram.

Анна Седокова отметила, что в 21 год "осталась с малышкой на руках" и наличие ребенка помогло ей сделать карьеру.

"Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше", — добавила бывшая участница группы "ВИА Гра".

Организаторы "Мисс Украина — 2018" объявят имя новой победительницы 30 сентября. Дидусенко заявила, что не собирается добровольно отказываться от титула и намерена поехать на конкурс "Мисс мира", который пройдет в Китае.