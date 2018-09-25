В Испании выросла популярность социалистов

МАДРИД, 25 сен – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) выиграла бы парламентские выборы, если бы они состоялись сейчас, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Центром социологических исследований (CIS).

За социалистов, пришедших к власти в начале июня и имеющих в нынешнем составе парламента лишь 84 мандата из 350, на сегодняшний день готовы проголосовать 30,5% опрошенных.

Ушедшая в оппозицию Народная партия отстает от них на 10% — правых поддерживают 20,8%, хотя в нынешнем составе конгресса депутатов они являются крупнейшей партией – 134 мандата из 350. Немного от правых отстают "Граждане", самый активный защитник территориальной целостности страны в Каталонии, на сегодняшний день правые центристы пользуются поддержкой 19,6%. За время каталонского кризиса они заметно укрепили свои позиции – в нынешнем составе конгресса у них лишь четвертая по численности фракция.

Левая Unidos Podemos оказалась на четвертом месте – за них готовы проголосовать 16,1% избирателей.

Таким образом, левые (социалисты и Podemos) пользуются большей поддержкой (46,6%), чем правый блок (у "Граждан" и НП вместе 40,4%) и могут сформировать коалицию, заручившись поддержкой националистических партий из Страны басков, Каталонии и Валенсии.

Опрос проводился с 1 по 11 сентября во всех 50 провинциях страны, в нем приняли участие три тысячи человек, статистическая погрешность составляет 1,8%.

Выборы в Испании должны состояться в 2020 году.