Премьер Польши ответил на претензии ЕС к реформе судебной системы Польши

ВАРШАВА, 25 сен — РИА Новости. Претензии к проведенной в Польше реформе судебной системы вызваны прежде всего непониманием ее смысла, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. В понедельник ЕК решила попросить высшую судебную инстанцию ЕС оперативно оценить соответствие судебной реформы в Польше коммунитарному законодательству. Обращение в суд ЕС является очередным этапом применения дисциплинарной процедуры. Высшая судебная инстанция ЕС в случае, если она установит нарушения коммунитарного законодательства, вправе применить финансовые санкции против Польши.

"Спор в значительной степени вызван непониманием. Непониманием, на чем основывается трансформация", — сказал Моравецкий журналистам. По его словам, ряд стран не понимают, "что такое посткоммунизм, так как их не коснулся коммунизм".

Моравецкий также заявил, что Польша всегда хотела вести диалог о судебной системе, а обращением в суд Еврокомиссия "прерывает этот диалог".

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде". Польские власти, со своей стороны, заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с запросом вынести мнение о соответствии польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она в данном случае приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф не находится в отпуске, так как уже не является судьей, а находится на пенсии.