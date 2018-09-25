Порошенко вновь возглавил президентский антирейтинг на Украине

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вновь возглавил антирейтинг политиков — возможных кандидатов на пост главы государства, за него не проголосовали бы 50% избирателей, свидетельствуют обнародованные во вторник данные социологической группы "Рейтинг".

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года. При этом Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок. Согласно данным, которые в конце апреля представлял "Рейтинг", Порошенко также был первым номером в президентском антирейтинге, за него отказались бы тогда голосовать около 45,3% украинцев.

"Антирейтинг политиков в дальнейшем возглавляет Порошенко. За него ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы половина избирателей", — говорится в исследовании.

Лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, экс-премьера Украины, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, экс-премьера Арсения Яценюка и сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко не поддержали бы до четверти опрошенных. Каждый шестой не поддержал бы лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока.

"Две трети опрошенных убеждены, что президентские выборы 2019 не будут честными, только 16% — противоположного мнения. Четверть затруднились ответить на этот вопрос", — говорится в сообщении.

Опрос проводился с 10 по 18 сентября 2018 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типам поселения. Всего опрошены более 2,5 тысячи респондентов. Погрешность не превышает 2%.