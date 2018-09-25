Перенос переговоров по Донбассу из Минска мало что изменит, заявили в Киеве

КИЕВ, 25 сен – РИА Новости. Возможный перенос переговорной площадки по Донбассу из Минска не повлияет на урегулирование конфликта на востоке Украины, считает представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук.

В понедельник постпред Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговорную площадку по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в голосовании против любых украинских инициатив в ООН. При этом ранее 13 стран, в том числе Белоруссия, проголосовали против включения в повестку Генассамблеи ООН предложенного Киевом пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины". Ранее в ДНР заявили, что Минск – это единственная официальная площадка для мирного диалога между Киевом и республиками Донбасса.

"Это (перенос переговорной площадки – ред.) мало что изменит", — заявил Марчук во вторник журналистам. При этом он допустил, что перенос переговорной площадки может негативно повлиять на отношения Украины и Белоруссии.

"Переговоры хоть немного… удерживают Белоруссию в отношениях с Украиной, которые могут резко поменяться, когда переговорный процесс из Минска уйдет", — добавил Марчук.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.