Экс-сотрудница Facebook подала в суд на компанию из-за психической травмы

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Женщина, работавшая модератором контента в Facebook, подала в суд на бывшего работодателя и утверждает, что Facebook не оказывает должной поддержки сотрудникам, которые рискуют получить психическую травму после просмотра нарушающего правила пользования ресурсом контента, сообщил портал Motherboard.
Женщина обвиняет Fаcebook в том, что компания "игнорирует свои обязанности" и предпочитает просто заменять временно привлеченных для этой работы сотрудников, которые получили непоправимую травму на своей работе, сообщила адвокат женщины. Отмечается, что сама Селена Скола заработала посттравматическое стрессовое расстройство. Она девять месяцев выполняла работу модератора в Facebook в рамках контракта с компанией Pro Unlimited Inc, которая расположена в Калифорнии.
В Facebook работают около 7,5 тысячи модераторов контента, включая штатных и работающих по контракту внештатных сотрудников.
Ранее глава сети Марк Цукерберг заявлял, что его компания использует технологию искусственного интеллекта (AI), чтобы удалять фейковые аккаунты, ответственные за значительную часть ложных новостей и дезинформации на Facebook.