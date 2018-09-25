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Экс-сотрудница Facebook подала в суд на компанию из-за психической травмы

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© AP Photo / Noah BergerСтенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния. Архивное фотоСтенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния. Архивное фото
© AP Photo / Noah Berger

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Женщина, работавшая модератором контента в Facebook, подала в суд на бывшего работодателя и утверждает, что Facebook не оказывает должной поддержки сотрудникам, которые рискуют получить психическую травму после просмотра нарушающего правила пользования ресурсом контента, сообщил портал Motherboard.

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Модераторам Facebook приходится просматривать "тысячи видео, изображений и прямых эфиров с насилием над детьми, изнасилованиями, пытками, зоофилией, обезглавливанием, суицидами и убийствами", сообщается в иске, поданном бывшим модератором Селеной Сколой, пишет портал.

Женщина обвиняет Fаcebook в том, что компания "игнорирует свои обязанности" и предпочитает просто заменять временно привлеченных для этой работы сотрудников, которые получили непоправимую травму на своей работе, сообщила адвокат женщины. Отмечается, что сама Селена Скола заработала посттравматическое стрессовое расстройство. Она девять месяцев выполняла работу модератора в Facebook в рамках контракта с компанией Pro Unlimited Inc, которая расположена в Калифорнии.

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© Фото : YouTube-канал La MonaLisa
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Представители Facebook сообщил порталу, что находятся "в процессе ознакомления" с иском и "чрезвычайно серьезно" относятся к вопросу поддержки модераторов. В компании отметили, что существующая программа поддержки включает в себя психологическую и оздоровительную поддержку внутри компании, такие же требования соблюдаются и для партнеров из сторонних организаций.

В Facebook работают около 7,5 тысячи модераторов контента, включая штатных и работающих по контракту внештатных сотрудников.

Ранее глава сети Марк Цукерберг заявлял, что его компания использует технологию искусственного интеллекта (AI), чтобы удалять фейковые аккаунты, ответственные за значительную часть ложных новостей и дезинформации на Facebook.

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