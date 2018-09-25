Санкции в ЕС становятся все менее популярными, заявил Чижов

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Санкции становятся в Евросоюзе все менее популярным методом воздействия на те или иные вопросы, заявил в интервью РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Вы упомянули санкции. Я думаю, что они к настоящему времени становятся все менее популярным методом воздействия на те или иные проблемы здесь, в Евросоюзе. В США, боюсь, точка зрения иная", — сказал Чижов.

"Я исхожу из того, что постепенно, наверное, должна все-таки сформироваться критическая масса политической воли. Когда она сформируется, то можно будет ждать поворота политики ЕС на российском направлении. В том, чтобы это побыстрее произошло, заинтересованы и мы, заинтересованы, по большому счету – я уверен – и сами страны ЕС", — сказал он.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине, вокруг Крыма. Запад ввел против РФ санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.